Falcao mandó todo su apoyo a ‘LA TRICOLOR’ antes del partido contra Bolivia

Mensaje de Falcao García antes de Argentina vs. Colombia por Eliminatorias al Mundial Catar 2022 (Archivo Getty Images)

Una de las grandes bajas que tuvo ‘la Tricolor’ para los partidos que definirán si clasifica, o no, a la próxima Copa del Mundo, fue ‘el Tigre’, quien viene recuperándose de una lesión en el Rayo Vallecano. Debido a esto, el mensaje de Falcao García antes de Colombia vs. Bolivia, por Eliminatorias al Mundial Catar 2022, demostró que la distancia no le impide apoyar al equipo.

A solo horas del pitazo inicial, Falcao utilizó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje a ‘la Tricolor’. Con unas sencillas palabras, ‘el Tigre’ mostró su apoyo a los jugadores del equipo, quienes buscarán un triunfo para salir de la mala racha:

“A todos mis compañeros les mando un abrazo y les deseo lo mejor para el partido de hoy”

A todos mis compañeros les mando un abrazo y les deseo lo mejor para el partido de hoy. 🇨🇴 — Radamel Falcao (@FALCAO) March 24, 2022

