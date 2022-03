¡Ciao, Bambino! Italia cayó ante Macedonia del Norte y se queda sin Mundial

Italia y sus demonios. La Azzurra, actual campeona de Europa, estaba ante la posibilidad de un nuevo fracaso, igual que hace cuatro años. Antes del Mundial de Rusia, en 2018, los tanos cayeron en el repechaje ante Suecia, lo que conmocionó al mundo fútbol. Esta vez, ante Macedonia del Norte, la cuatro veces campeona del mundo repitió el mismo chistesito. Tras caer 1-0, Italia quedó eliminada.

¡ASALTO AL BARBERA! Macedonia del Norte🇲🇰 acaba de hacer HISTORIA y eliminó a Italia🇮🇹 en los descuentos.



👉Trajkovsky en el minuto 92' elimina al campeón de Europa y jugará la FINAL con Portugal. https://t.co/pjO4Faxr4m — Express Futbol (@ExpressFutbolCL) March 24, 2022

Se sentía que no era el día de Italia. El equipo de Roberto Mancini no pudo descifrar el dispositivo defensivo que le planteó Macedonia del Norte, muy defensivo, pero jamás apelando a malas maneras. El portero macedonio, Stole Dimitrievski, compañero de Radamel Falcao en el Rayo Vallecano, no fue la figura ni mucho menos.

Ante la pasividad italiana y la poca voracidad ofensiva de los visitantes, el partido apuntaba a los tiempos extra. Sin embargo, en el minuto 92, Aleksandar Trajkovski sacó un remate desde 30 metros, que batió a Gianluigi Donnarumma y dejó boquiabierto al mundo: Macedonia del Norte dio la nota y dejó a Italia sin Mundial.