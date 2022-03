Villa rompió el silencio y dice que le encantaría volver a la Selección

Sebastián Villa vive un momento de gran rendimiento con Boca Juniors y es por eso por lo que la prensa del sur del continente le ha vuelto a hacer guiños con el tema de Selección Colombia y él no se esconde.

El atacante fue cuestionado por una supuesta agresión a su expareja, que la justicia aún no resuelve, y aunque no es una versión oficial, no ha vuelto a ser tenido en la cuenta de la Tricolor por lo mismo.

En conversación con ‘Radio La Red’, el atacante de 25 años reconoció que está a la espera de su oportunidad y que es inocente de las acusaciones.

“Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Estoy esperando mi momento. Los tiempos de Dios son perfectos. Seguiré haciendo las cosas bien en Boca, para que me llegue la oportunidad otra vez”, señaló.

Y sobre un hipotético llamado, señaló que “cualquier jugador se sentiría orgulloso de representar a su país. Creo que vengo haciendo las cosas bien. Si me llamaran de la Selección y me tocara tomar un avión ya para ir a ayudar, sería el hombre más feliz del mundo”.

Del partido ante Bolivia señaló, “Hay jugadores que están jugando muy bien en Colombia. Mañana es un partido muy importante para nosotros”.

Y no se guardó en elogios a sus colegas del seleccionado que integró en su momento: “Tenemos un plantel muy grande, con jugadores en muy buen nivel, muchos de ellos en Europa. Hay que tener fe de conseguir el triunfo, porque la fe no se puede perder”, concluyó.