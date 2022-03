Directivos del Cali quieren sacar a Dudamel, pero no tienen plata para pagarle

El idilio de Rafael Dudamel con los directivos de Deportivo Cali parece haberse terminado y ya estarían pensando en salir de él.

Eso fue lo que hizo saber Carlos Antonio Vélez en su audiocolumna Palabras Mayores de Planeta Fútbol.

En su audio, el periodista manifestó que no entiende cómo se sostienen los entrenadores de los equipos de Cali (Dudamel y Juan Carlos Osorio) cuando sus directivos no los quieren.

Luego de una introducción enfocada a Osorio y su actualidad en el cuadro Escarlata, pasó a la vereda del frente para referirse a Dudamel en el cuadro Verdiblanco.

“No sacamos al técnico que porque la indemnización es muy alta. Eso dicen los dirigentes. No es porque lo amen o lo quieran. Simplemente es porque no hay plata, no hay con qué pagarle la indemnización que es altísima”, señaló.

“No entiendo cómo esos que dicen amar a sus instituciones, esperan a que los echen para que les paguen las indemnizaciones, cuando ese amor tendría que se demostrado con dar un paso al costado. Eso sería mucho más ético, responsable, de hombres y de caballeros, pero uno le pide peras al olmo”, sentenció.

“Debe tener un costo político el ir ganando 3-0 y que le empaten 3-3, en un partido con el rival muerto”, redondeó el tema.

Dudamel pasó de ser campeón en diciembre a tener a Deportivo Cali en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con solo dos partidos ganados y dos empates, para llegar a ocho unidades en la tabla.