Tras el pisotón a Mosquera, Comesaña mandó a Osorio a que se revise y recapacite

☀️ ☕''Yo creo que Osorio no está bien, tiene que revisar sus comportamientos, porque me da la sensación que tendrá que visitar un especialista, no sé si es el estrés de fútbol o las dificultades que ha tenido'': Julio Avelino Comesaña#PrimerToque pic.twitter.com/VLUgtTK8Md