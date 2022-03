La terrible herida que le quedó a Luciano Pons por el patadón de Jorge Segura

Aunque el ‘poderoso’ logró la clasificación a la siguiente ronda de la competencia internacional, el goleador argentino tuvo que ser sustituido luego de una terrible falta. De ahí que surgiera preocupación entre la hinchada del equipo paisa, pues no estaba claro que tan grave fue su dolencia. Ahora que se conoció la herida que le quedó a Luciano Pons por la falta de Jorge Segura durante América vs. Medellín, por Copa Sudamericana 2022, quedó claro que él no la pasó bien. Sin embargo, no se ha definido si tendrá que pasar algún tiempo lejos de las canchas para recuperarse.

Llegando al final del primer tiempo, cuando el marcador estaba 1-1, Jorge Segura cortó a Pons cuando él estaba por rematar al arco de América. Al central se le ‘zafó la cadena’ y terminó cometiendo una durísima falta contra el argentino. Increíblemente, el árbitro no señaló penalti y Luciano tuvo que ser sustituido.

¿Era penalti para el Medellín?



P E N A L A Z O sobre Pons

¡Está calientísimo el partido!



— DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) March 17, 2022

Luego del juego, en las redes sociales circuló la imagen de cómo quedó la pierna de Luciano Pons tras el patadón de Segura. En esta puede verse una herida algo profunda muy cerca de su gemelo, la cual demostró la gravedad de la acción:

Jorge segura bruto Carechimba mira cómo dejaste a Pons,esto debería de darte cárcel y ese arbitro veneco no debería de volver a pitar jamás 😡😡😡😡😡😡😡😡 — EL PODEROSO DIM ❤️💙 (@ElPoderoso_DIM) March 17, 2022

