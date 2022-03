Bajaron de la nube a quienes sacarían a Gamero si Millonarios no sale campeón

Respuesta de Alberto Gamero a quienes lo sacarían de Millonarios si no es campeón en 2022 (Tomado del Instagram de Millonarios)

Tras el fracaso en la Copa Libertadores 2022, un amplio sector de la opinión pública puso en duda la continuidad del entrenador samario en el ‘embajador’. Es que, a pesar de las virtudes futbolísticas del equipo, en más de dos años no ha podido ganar un título. Precisamente por eso, el presidente de Millonarios confirmó que Alberto Gamero no saldrá si no queda campeón, afirmación que seguramente dará de qué hablar.

En la tarde del 15 de marzo de 2022, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, dio una entrevista al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio. En esta le preguntaron si Gamero debe ganar un título para continuar al mando del ‘embajador’. El directivo no dudó y dejó claro, de una vez por todas, que la continuidad del DT no depende de que salga campeón:

“Absolutamente no. El profesor Gamero vino al club para hacer un proceso a largo plazo. Un proceso de consolidación de unos esquemas de juego, de unas maneras de jugar y de promocionar jugadores priorizando a la gente de la cantera. Sobre esa base, estamos muy satisfechos con su trabajo y su esfuerzo.

Por esa razón le hemos renovado su contrato dos años más. Esperamos que le profesor Gamero esté con nosotros por mucho tiempo. El hecho de que se gane, o no, un campeonato, no tiene que ver con la decisión de la continuidad de un técnico de esa naturaleza, que ha cumplido supremamente bien los compromisos que hemos adquirido”

*Escuchar a partir del minuto 28:02

