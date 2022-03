Misil ruso destruyó su primera escuela de fútbol y él saltó al campo para anotar un emotivo gol

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha dejado a la deriva a muchos atletas, quienes no han sabido como reaccionar con la situación actual.

Algunos han externado su opinión, rechazando lo hecho por Vladimir Putin, presidente ruso.

Incluso, hay futbolistas que han dedicado su desempeño en el terreno de juego, como lo hizo Andriy Yarmolenko, quien celebró su anotación con el West Ham para honrar la memoria de los fallecidos en su nación.

La Jornada 29 de la Liga Premier enmarcó uno de los momentos más emotivos de este año, cuando el ucraniano abrió el marcador del encuentro.

Andriy recibió la pelota en el área y con la pierna izquierda sacó un disparo que se incrustó en la parte inferior de la portería.

El delantero corrió a la banda, se hincó y no pudo contener las lagrimas, a sabiendas de que su país está en guerra y muchos compatriotas están perdiendo la vida defendiéndolo.

Además, Yarmolenko tenía presente en la mente que el estadio de su primer equipo en el que jugó, el FC Desná Chernihiv, fue derrumbado por los ataques de las tropas rusas.

El inmueble Yuri Gagarin no soportó los embates de los misiles aéreos, así se dio a conocer en redes sociales, en donde se vieron imágenes del coloso destruído.

Desde el pasado 27 de febrero, cuando arrancaron los problemas bélicos, Andriy no había sido convocado con los Hammers, pues su club entendió que no estaba pasando por un gran momento.

“En las últimas dos semanas he entrenado dos o tres veces, no es fácil para mí. Lo intenté dar todo en la pista, sabía que era un partido muy importante para el equipo. Para ser honesto, no sé qué decir. Estoy muy emocionado y quiero agradecer a mis compañeros de equipo, a los fanáticos del West Ham y a todos los británicos, porque sentimos su apoyo.

“Es muy difícil para mí en este momento pensar en el fútbol, porque todos los días el ejército ruso está matando gente ucraniana”.

— Andriy Yarmolenko, delantero del West Ham