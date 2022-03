El motociclismo colombiano se prepara para Gladiadores Off Road 2022

Gladiadores Off Road, el evento más grande de motociclismo off-road, maxitrail y doble propósito para aficionados y profesionales en Latinoamérica y el primero en Colombia, le da bienvenida a su primera válida de 2022, la cual se realizará los próximos 19, 20 y 21 de marzo en Mondoñedo – Cundinamarca.

Esta competencia avalada por Fedemotos, que tiene la particularidad de realizarse fuera de pavimento con motos que se pueden utilizar en tierra y asfalto, contará con la participación de pilotos de trayectoria nacional e internacional como Christian Cajicá, Juan David Olaya, Francisco Álvarez, Andrés Mejía y Daniel López, ADT - Tomas Puerta deportista profesional

16 veces campeón nacional de Colombia en diferentes modalidades, Campeón AMA Estados Unidos, Campeón Latinoamericano de Superbike Medellin- Colombiaentre otros.

Además, estarán motociclistas aficionados con historias detrás de esta competencia como: Wilfer Yepes, mecánico y motociclista de corazón: “Mi pasión por las motocicletas empezó hace muchos años, pero no había podido practicarla por los ingresos y esperar que todo fuera perfecto: la moto grande, botas, perchera, guantes y un buen casco. Cumplí 35 años, donde no me siento tan viejo ni tan joven, y me di cuenta que por estar esperando ese momento se me habían ido 10 años. Entonces empecé con la motocicleta que tenía. Mi sueño es ser un gran piloto y conseguir una motocicleta mejor para ser cada vez mejor”

“He participado en una sola válida y es la cosa más espectacular que he vivido y voy por más” otra de estas historias nos la cuenta Andrés Funsa, quien dedica su día día al servicio de domicilios y para quien su no existen los límites, ni las limitaciones a pensar de tener discapacidad en una de sus piernas “Mi pasión es correr, competir y daré lo mejor de mí por llegar a al podio”.

Para este año, Gladiadores Off Road abrió un espacio especial para que los niños de 2 a 15 años vivan una experiencia única. Durante el sábado podrán participar en la carrera Push Bikes y motos de enduro, y demostrar sus habilidades con las motos.

El domingo será el turno para la carrera ‘Doble propósito’ y la oportunidad para que sus competidores demuestren sus habilidades en diferentes terrenos. Será el escenario para que cada competidor pueda sumar puntos válida por válida y al final de año ir en busca de ser el campeón nacional.

Finalmente, el lunes será el día de la carrera de motos Enduro y Motocross, en la cual podrán participar todos los pilotos que deseen sin restricción. En 2 pruebas cronometradas o pruebas especiales deberán marcar su mejor tiempo en una contra reloj individual dentro de cada recorrido trazado. Cada piloto tiene 4 salidas en total para marcar sus mejores tiempos, 2 en cada prueba especial. Al finalizar la carrera gana el piloto que marque menos tiempo en la sumatoria de sus 4 tiempos en cada categoría.

Gladiadores Off Road no solo es un espacio para competidores, aventureros y amantes de las motos también lo es para sus amigos y familiares quienes contarán con espacios de entretenimiento, descanso, comida y disfrute para todos.

El evento estará diseñado para que todos los que asistan, puedan ver gran cantidad del recorrido y tengan una experiencia única. También hacer test drive, probar algunas motos, y participar de la firma de autógrafos.