¿Qué dice la pegajosa canción que le cantan a Luis Díaz los fans del Liverpool?

Es el hombre de moda en Liverpool, sin ninguna duda. El colombiano Luis Díaz no solo es el niño mimado de Jürgen Klopp, sino también de la afición de Anfield Road. Luego de su gol como visitante ante el Brighton, se viralizó una canción que le sacaron los aficionados de los Reds y es bastante pegajosa.

¿Pero qué dice? Por la alegría de los muchachos en el bus, quizá un poco alicorados, se entiende poco la letra del canto a Luis Díaz. Sin embargo, sí que se pudo traducir y se trata de un mensaje cálido. Habla de la alegría del guajiro, además de la camaradería con sus compañeros como Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Diogo Jota.

Incluso, en inglés tiene una palabrota, aunque es para hablar del entusiasmo con el que juega Díaz y lo que contagia a sus compañeros. Sin más ni más, esto es lo que dice en inglés y en español la pegajosa canción a Lucho.

♫ We signed a lad from FC Porto, And when he scores he dances with Diogo,

He plays with Mane, Salah and Firmino, Oh Luis Diaz sends us f*cking loco,

Ohhh Luis Diaz, Ohhh Luis Diaz ♫

En español, la palabrota no aparece, aunque todo sigue rimando.

♫ Hemos fichado a un chico del FC Porto, cuando anota baila con Diogo,

Juega con Mane, Salah y Firmino, Oh, Luis Díaz nos vuelve locos,

Ohhh Luis Díaz, Ohhh Luis Díaz ♫

¡La canción de Luis Díaz! 🎶



Hinchas del Liverpool ya le sacaron tonada al guajiro, que le anotó un gol al Brighton este sábado. No será la de Frailejón, pero la verdad es que es muy pegajosa ¿O no? 😅 pic.twitter.com/z5qtxoDTnJ — ComuTricolor (@ComuTricolor) March 12, 2022

Ahora, Luis Díaz espera ser titular entre semana, cuando el Liverpool recupere un partido aplazado ante el Arsenal, intentando quedar muy cerca del Manchester City, en la lucha por la Premier League. Si anota, ya sabemos qué canción le van a cantar.

