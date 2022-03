¡Más Bicho que nunca! Cristiano volvió al gol con un Hat-trick en Old Trafford

Cristiano Ronaldo VIDEO Goles de Cristiano Ronaldo con Manchester United vs Tottenham (Getty Images)

¡Inagotable! Ese es Cristiano Ronaldo. El portugués parece que no se acabará nunca, ni siquiera cuando algunos dudan de su grandeza. Tras una lesión que lo marginó del partido ante el Manchester City, en el derbi citadino de la semana pasada, CR7 volvió más vigente que nunca y con una tripleta ante el Tottenham.

El primero de los goles no fue uno más. No solo por la belleza del mismo, desde treinta metros a un ángulo inatajable para Hugo Lloris, sino también porque con él alcanzó al checo Josef Bican como los máximos goleadores de todos los tiempos. No obstante, en pocos minutos más lo iba a superar.

Tras el empate de penalti de Harry Kane, Ronaldo volvió a adelantar a los Red Devils con un tanto finalizando el primer tiempo. Su sequía había terminado con un doblete y además ya era el máximo goleador del fútbol en soledad. Pero Cristiano quería más.

Antes de ello, tuvo que sufrir el gol en contra de su compañero Harry Maguire, quien puso el encuentro 2-2. Parecía que el partido terminaría igualado, pero con el Bicho nunca se sabe y Cristiano estaba en cancha.

A falta de seis minutos, Ronaldo se elevó y de cabeza lo dejó plantado a Lloris, dándole el triunfo al United y, de paso, llevándose el balón a su casa.

Ronaldo está más vivo que nunca y el Manchester United también. El equipo de Old Trafford alcanzó la cuarta plaza, superando al Arsenal, aunque con cuatro partidos más disputados. Esa es la última que asegura Champions League la próxima temporada, algo que con el Bicho en el plantel, no es una utopía.