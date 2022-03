¡Luis Díaz se sacó la sal, marcó un golazo y recibió una terrible patada!

¡Se sacó la sal! Luis Díaz llevaba varios partidos con el arco cerrado en la Premier League, pero ya le iba a tocar. Fue ante el Brighton, en condición de visitante, para poner a ganar al Liverpool y no perderle pista al Manchester City.

Promediando el primer tiempo, Liverpool no encontraba los caminos, pero para ello estuvo Luis Díaz. El colombiano picó al espacio tras un pase de Joel Matip y anticipó al arquero Robert Sánchez, punteando el balón con la cabeza para mandarla a la red.

VIDEO Gol de Luis Díaz con Liverpool ante el Brighton por la Premier League

El portero, al saber que no llegaba al balón, intentó evitar el gol metiéndole una terrible patada en el pecho al guajiro, quien quedó tendido y no pudo festejar. Hubo preocupación por momentos, pero Díaz pudo seguir. El VAR revisó la jugada para sacarle posible tarjeta roja, pero no lo consideró así.

Con el triunfo, Liverpool continuaba con la senda del triunfo en la Premier League, pese a la derrota sufrida por Champions, contra el Inter de Milán.