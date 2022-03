¡Rondón advierte a Colombia y dice que está todo dado para que nos ganen!

Se acerca la hora de la verdad. La Selección Colombia se juega la vida y sus posibilidades de clasificar a la próxima Copa del Mundo, cuando enfrente a Bolivia y Venezuela, este último juego en condición de visitante. Allí sabrá si a la Tricolor le alcanzará para ir a Catar, o si miramos el Mundial por TV.

No será un partido más. En frente estará Venezuela, liderada por José Néstor Pékerman, el Profe que nos clasificó a las dos anteriores Copas Mundiales. Además, habrá jugadores que en toda su carrera rivalizaron con la Tricolor, entre ellos José Salomón Rondón, un habitual verdugo cafetero.

El goleador del Everton inglés le tiene pica a Colombia y lo dejó claro en una entrevista con DirecTV Sports, durante el programa de Fútbol Total. Allí, el venezolano le confesó a Luis Fernando Restrepo que quieren eliminar a Colombia e incluso que lo ha hablado con Pékerman.

Aunque la pregunta le resultó incómoda, Rondón dejó caer que para él ante la Tricolor es un derbi y que hará todo lo que esté a su alcance para eliminarla. Consultado sobre quién quiere que clasifique, no se mojó, pero

“No quiero que vaya ninguno (Uruguay, Colombia, Perú). Jugaremos contra Colombia en Puerto Ordaz y considero que el derbi para mi es Colombia. Quien la puede tener más accesible puede ser Perú”, afirmó.

- ¿Por dónde se le ataca a Colombia?, preguntó Restrepo.

- ¡Por todo lado!, respondió Rondón.

El atacante aseguró que “está todo en orden para que Venezuela le gane a Colombia en la última fecha de las Eliminatorias”.

Por último, pero no menos importante, Rondón dejó ver que ha hablado con Pékerman, aunque aseguró que no del partido en sí, sabiendo lo complicado que debe ser para Don José.

“De este partido no he hablado, pero yo le digo “Profe, este partido es intocable”. Lo he vivido en muchas ocasiones y es un partido especial. No esperaba nunca que Colombia estuviera en esta situación, es una de las generaciones más buenas que he visto en todas sus líneas y es difícil verlos así”, concluyó.

