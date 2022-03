Perú, principal rival de Colombia por el cupo, no tendrá a sus referentes

Está cerca la hora de la verdad para definir quiénes irán a Catar. Brasil y Argentina ya se clasificaron prematuramente, mientras que cinco selecciones disputarán dos cupos y medio. Algunos conjuntos empezaron a difundir sus listas de convocados,

Uno de ellos fue el seleccionado peruano, con Ricardo Gareca a la cabeza en el ámbito técnico. A través de una conferencia de prensa, dio a conocer los citados para vestir los colores ‘incas’. Pese a que hay un gran nivel y las expectativas altas con lograr el cupo al Mundial, dos referentes del equipo se perderán la doble fecha.

Se trata de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes no estarán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en el fortín blanquirrojo. La ‘foca’ Farfán arrastra una lesión desde hace más de cuatro meses, dado que volvió a tener problemas en su rodilla izquierda, mientras que Paolo Guerrero se mantiene como agente libre y no ha podido adquirir rodaje en algún equipo de la élite profesional.

No obstante, el ‘tigre’ no descarta algún llamado de última hora para los dos referentes. “Sobre Jefferson y Guerrero, no tengo autorización. Cuando me dicen que están aptos, los tengo en cuenta. Si no, es difícil. Hay diálogo permanente con ellos. Estamos pendientes de ellos”, señaló en conferencia de prensa.

El próximo partido de Perú será el jueves 24 de marzo, exactamente sobre las 6:30 p.m. (hora local). El combinado rojiblanco deberá visitar a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, y seguramente será un cotejo que Colombia mirará entre ceja y ceja, dado que podría marcar el destino para sus aspiraciones.