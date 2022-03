¡La sacó barata! El Medellín dominó a un América muy flojo, en la Sudamericana

Medellín vs. América por Copa Sudamericana 2022 (Archivo EFE)

Tras la debacle de Millonarios y Nacional en la Copa Libertadores 2022, el ‘poderoso’ y el ‘escarlata’ disputaron el primer juego de una serie que, lastimosamente, reducirá la participación del FPC en la segunda competencia internacional más importante del continente. Aunque se esperaba un duelo bastante disputado, el partido Medellín vs. América, por Copa Sudamericana 2022, terminó en una sólida victoria de Julio Comesaña y sus dirigidos.

- 1er tiempo

El partido comenzó con mucha intensidad, pues ambos equipos presionaron en la salida de su rival. A pesar de esto, poco a poco, el Medellín empezó a controlar el juego.

Aunque no hubo una oportunidad de gol clara, el ‘poderoso’ fue el que más atacó. Por eso, el arquero Joel Graterol apareció en algunas ocasiones para tranquilizar a los ‘escarlatas’.

América, que no pudo plantarse en terreno rival, como suele hacer desde que Juan Carlos Osorio asumió como DT, optó por contragolpear. Pero la estrategia no funcionó muy bien y, salvo por un remate de media distancia que hizo volar a Andrés Mosquera Marmolejo, no fue peligroso.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba en empate sin goles, Vladimir Hernández apareció para darle la ventaja al Medellín en el minuto 45+2. Tras un rechazó de la defensa ‘escarlata’, ‘Vlacho’ remató con la zurda y ‘la mandó a guardar’.

⚽️ ¡Golazo de Independiente Medellín! Vladimir Hernández, con un gran remate, marca el 1-0 contra América de Cali antes del cierre del primer tiempo.



🎙️ @titopuccettic - @SVargasOK #SudamericanaEnDIRECTV pic.twitter.com/1k0Og6KaFT — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) March 10, 2022

- 2do tiempo

La parte complementaria empezó de la mejor manera posible para el América, ya que en el minuto 47 anotó el 1-1. El encargado de hacerlo fue Adrián Ramos, quien metió el balón al arco con la zurda, gracias a un buen centro de Joider Micolta.

⚽️ Adrián Ramos, de este modo, marcaba el 1-1 parcial para América de Cali contra Independiente Medellín.



🎙️ @titopuccettic - @SVargasOK #SudamericanaEnDIRECTV pic.twitter.com/t6PvdhTb3K — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) March 10, 2022

La alegría de los hinchas del América no duró mucho, porque, en el minuto 57, Andrés Felipe Cadavid anotó el 2-1. El central le pegó durísimo a un tiro libre, el balón pasó entre la barrera y sorprendió a Joel Graterol.

⚽️ ¡Golazo de Independiente Medellín! Cadavid, con un gran tiro libre, establece el 2-1 contra América de Cali. ¡Qué buen partido!



🎙️ @titopuccettic - @SVargasOK #SudamericanaEnDIRECTV pic.twitter.com/TcEP74xdua — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) March 10, 2022

Las malas noticias para el equipo caleño no pararon, porque, en el 76, Vladimir Hernández cayó dentro del área y el árbitro señaló el penalti sin dudar. El encargado de cobrar la ‘pena máxima’ fue Luciano Pons y Graterol, quien adivinó muy bien el palo, evitó el tercer gol del DIM.

En los minutos final del partido, el equipo de Julio Comesaña bajó el ritmo y no atacó tanto. Aun así, dominó el juego y estuvo tranquilo en defensa.

Al final de los 90 minutos reglamentarios y los cuatro de adición, el Medellín ganó 2-1. Ahora, América tendrá que ir por la remontada el próximo 16 de marzo de 2022, cuando dispute el partido de vuelta en esta serie de la Copa Sudamericana 2022.

