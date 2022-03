¡Cómo con la mano! Quintero asistió en el 1er gol de River en la Copa Argentina

Asistencia de Juan Fernando Quintero en River Plate vs. Deportivo Laferrere por Copa Argentina 2022 (Archivo Getty Images)

Aunque ‘JuanFer’ todavía no se gana un puesto fijo en la alineación titular del ‘millonario’, ha aprovechado los minutos que le da Marcelo Gallardo en los diferentes encuentros. En esta oportunidad, hubo una asistencia de Juan Fernando Quintero en River Plate vs. Deportivo Laferrere, por Copa Argentina 2022. Con esto empezó a justificar su regreso al once inicialista del ‘millonario’.

En el minuto 25, cuando el marcador estaba 0-0, Quintero cobró un tiro de esquina. Su centro fue algo cerrado, lo que permitió que Bruno Zuculini apareciera en el centro del área para ‘mandarla a guardar’ con un cabezazo.

¡GOL DE RIVER! ZUCULINI abrió el marcador ante Laferrere, por los 32avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/HUmUP4s5YD — TyC Sports (@TyCSports) March 10, 2022

