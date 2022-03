Tras cinco derrotas, Jaguares revivió y el Pasto fue el que lo permitió

Jaguares vs. Pasto por Fecha 10 de Liga BetPlay 1-2022. (Cortesía, Jaguares)

Tras un buen inicio, el equipo cordobés bajó drásticamente su nivel y cayó a las últimas posiciones de la primera división del FPC. Justo en donde está el ‘volcánico’, pues en el presente año no ha encontrado la senda del triunfo. Justo por eso, el partido Jaguares vs. Pasto, por Fecha 10 de Liga BetPlay 1-2022, prometía ser intenso y bastante igualado. Tal y como ocurrió, ya que, a pesar del triunfo de los locales, no hubo un claro dominador.

- 1er tiempo

El partido empezó de la mejor forma posible para Jaguares, porque, en el minuto 3, Juan Carlos Castellanos anotó el 1-0. El volante venezolano remató con la zurda lejos del arco, el balón se desvió en un rival y terminó venciendo al arquero Diego Martínez (ver la final del artículo).

Tras el gol de Castellanos, el equipo felino continuó siendo superior. Precisamente por eso, en el minuto 14, ganó un tiro libre muy cerca del área. Ante esto, Pablo Rojas tomó el balón, pateó y el travesaño le ahogó el grito de gol.

Luego del primer cuarto de hora, el partido empezó a ser muy cortado, en parte por la permisividad del árbitro. En consecuencia, las emociones se redujeron y la pelota no fluyó como antes.

Hubo que esperar hasta el minuto 38 para ver otra oportunidad de gol clara, esta vez para el Pasto. La protagonizó Duvier Riascos, quien aprovechó un pase al espacio para llegar en soledad al área. Para el lamento de la hinchada pastusa, definió mal y el arquero Jorge Soto atajó.

En la recta final del primer tiempo, los dos equipos fueron muy imprecisos y el descanso llegó con el marcador 1-0.

- 2do tiempo

Para el segundo tiempo, el Pasto le dio vuelta al juego, ya que desde los instantes iniciales llevó peligro al arco rival. Es que, en el minuto 45, Mariano Vásquez sacó un potente remate de media distancia, el cual rozó el palo de Soto.

⚽¡Arranca con todo el 'volcánico' en busca del empate!🔥

#LALIGAxWIN pic.twitter.com/zK8lVJZy4R — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 9, 2022

Poco a poco, Duvier Riascos se convirtió en el jugador más peligroso del ‘volcánico’. Pero, a pesar de que buscó una y otra vez el gol del empate, nunca le apuntó al arco.

⚽¡Por poco llega la igualdad, Riascos sigue intentando!🔥

#LALIGAxWIN pic.twitter.com/b2Qj7mSQmA — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 9, 2022

Con el Pasto dominando el juego, solo faltaba la puntada final para empatar el partido. Pero esta nunca llegó, a pesar de la insistencia de Vásquez y los cambios ofensivos de Flabio Torres.

Al final de los 90 minutos reglamentarios y los cuatro de adición, el marcador no cambió y Jaguares ganó 1-0.

