¡Choque desafortunado! Ospina se llevó el balón y Giroud se lo llevó a él

Choque de David Ospina y Olivier Giroud en Napoli vs. AC Milan por Fecha 28 de Serie A 2021-22 (Archivo Getty Images)

Aunque el colombiano suele dar de qué hablar por sus atajadas y arcos en cero, cada tanto una situación desafortunada ocurre. Como en esta ocasión, pues hubo un choque de David Ospina y Olivier Giroud en Napoli vs. AC Milan por Fecha 28 de Serie A 2021-22. Pero no todo es malo, porque la situación no pasó a mayores.

Llegando al minuto 39 del partido, Ismael Bennacer lanzó un centro al área. Ante esto, Giroud fue a buscar el cabezazo y Ospina a cortar con los puños. El colombiano llegó primero al balón, por lo que rechazó y terminó chocando con el francés. Aunque el choque no fue demasiado peligroso, David cayó mal y permaneció un buen tiempo en el suelo, adolorido. Además, los servicios médicos del Napoli entraron a atenderlo y Olivier fue amonestado.

