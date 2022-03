“Solo sirve para un tiempo”: Jorge Luis Pinto le dio duro a James Rodríguez

Un tema de controversia en la Selección radica en que si James Rodríguez debe ser tenido en cuenta o no. El bajo nivel de Catar, según muchos, influyó en que su ritmo de juego se diluyera. Pese a que volvió a figurar en los últimos partidos con su club, un sector de jugadores y entrenadores opina que su ciclo estaría llegando a su final.

Uno de los críticos de James es Jorge Luis Pinto, el experimentado director técnico que también dirigió al equipo nacional en 2007. El santandereano, en entrevista con ESPN, sostuvo que James no estaría a nivel para ser tenido en cuenta.

“Se necesitan volantes creativos. Llegamos a la conclusión de que James, en el momento que está, puede jugar un tiempo y no más”, señaló Pinto sobre el tema.

Aunque sigue marcando goles y asistencias con Al-Rayyan, para él no bastó. “Ya no pensemos que es un buen jugador o lo que sea; no está rindiendo y no es algo de un partido o dos, van 7 u 8 así. Tenemos que mandar al campo de juego a otro y ver qué hace”, había asegurado el entrenador al programa ESPN F360.

En su intervención, aprovechó para hacerle la sugerencia a Reinaldo Rueda de contar con cuatro o cinco jugadores del ámbito local en su idea de juego. “Un técnico no se puede jugar la vida por un jugador de un tiempo”.

Colombia tendrá sus dos pruebas de fuego a finales de marzo. El próximo jueves 24 recibirá a Bolivia en su fortín, mientras que el martes 29 visitará tierras venezolanas.