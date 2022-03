La jugadita de Sivakov: el ciclista ruso se cambió la nacionalidad para competir

Pavel Sivakov, ciclista del Ineos, ha decidido cambiar la nacionalidad de ruso a francés, trámite que fue aceptado por la UCI el pasado miércoles, por lo que el corredor no se verá afectado por el veto a Rusia por parte de la Federación internacional y podrá competir con normalidad.

Sivakov, nacido en San Donà di Piave (Italia) hace 24 años, pasó a vivir en Francia con su familia cuando apenas tenía un año, por lo que su formación y educación tanto personal como deportiva es francesa. El escalador del Ineos que había estado pensando en este cambio durante unos meses, y decidió acelerar los trámites tras la reciente invasión de Ucrania por parte del ejército ruso.

“Nací en Italia y me mudé a Francia cuando tenía un año. Francia es donde crecí y me eduqué, y donde me enamoré del ciclismo, que es lo que me hizo feliz. Así llegué a ser profesional. Es como en casa”, asegura Pavel Sivakov, que creció en Haute-Garonne.

El ciclista ya francés, quien podrá competir con el maillot tricolor en las competiciones internacionales, se mostró agradecido a la UCI por su acogida ante los mencionados acontecimientos.

“Hacía tiempo que quería convertirme en francés y me inscribí en la UCI, pero dado lo que está sucediendo en Ucrania en este momento, quise acelerar las cosas. Me gustaría agradecer a la UCI y al equipo Ineos su apoyo en este proceso”, señaló.

Sivakov se muestra “muy feliz” por el hecho de poder competir con ciudadano francés.

“Sería un sueño correr en París en los Juegos Olímpicos de 2024 para Francia y eso es algo que sabe el equipo, ellos lo apoyarían completamente”, concluyó.

