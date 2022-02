¡Francia pide expulsión inmediata de Rusia en las Eliminatorias al Mundial!

Todos contra Rusia. La invasión a Ucrania está decantando en sanciones contra el gigante euroasiático en todos los niveles y el fútbol no es la excepción. Luego de un sábado en el que Polonia, Suecia y la República Checa se unieron para asegurar que no jugarán el repechaje mundialista contra los rusos, ahora es Francia la que va un paso más allá.

La selección campeona del mundo pidió de forma oficial a la FIFA la expulsión de Rusia del camino al Mundial. Aunque todavía no se encuentra clasificada, Les Bleus consideran inaceptable que los rusos participen de Catar 2022 luego de la invasión a Ucrania.

“El mundo del deporte, en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. No me opondría a una exclusión de Rusia. Pido la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022″, manifestó Noel Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol a medios locales y también mediante un comunicado oficial.

Rusia debería jugar ante Polonia, en terreno local, según el sorteo del Mundial celebrado en noviembre. De ganar el juego, tendría que medirse al ganador de la llave entre Suecia y República Checa, también en terreno ruso. No obstante, las tres selecciones ya avisaron que no jugarán contra la selección que representa al país que preside Vladimir Putin. Mientras tanto, la FIFA no dice nada.