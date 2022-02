Díaz fue gran figura del Liverpool porque “atormentó” a la defensa del Chelsea

Prensa inglesa calificó la actuación de Luis Díaz en Chelsea vs. Liverpool (Archivo Getty Images)

Aunque no anotó, no asistió y tampoco llegó a la tanda de penales que le dio el título a los ‘reds’, el guajiro fue una de las figuras mientras estuvo en cancha. Su esfuerzo, que le permitió jugar 90 minutos y llegar hasta el primer tiempo suplementario, recibió el reconocimiento de los hinchas y también de los medios. Es que la prensa inglesa calificó la actuación de Luis Díaz en Chelsea vs. Liverpool, por final de Carabao Cup 2021-22, y lo hizo con muy buenos adjetivos.

Luego del partido, el portal deportivo Liverpool Echo puntuó lo hecho por los jugadores ‘reds’. Como era de esperarse, el arquero Caoimhim Kelleher fue el mejor puntuado con 8 sobre 10. Pero no fue el único con esa calificación, ya que Díaz también la recibió. Según el reconocido medio, el guajiro “atormentó' a Trevoh Chalobah y también aportó en el trabajo defensivo:

“Excelente actuación, en la que atormentó a un nervioso Chalobah y fue una de las salidas del Liverpool. Uno de los muchos que provocaron las salvadas del ocupado Mendy. También tuvo un buen trabajo defensivo antes de cansarse”

