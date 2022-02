Tite sorprendió a todos y anunció que no seguirá como entrenador de Brasil

Tite confirmó este viernes que dejará de ser el entrenador de Brasil luego de que termine su participación en el mundial de Catar 2022.

“Soy exactamente consciente de la participación en mi ciclo. Va a ir hasta el final de la Copa del Mundo. Tenemos que ser lo suficientemente naturales como para conocer esta secuencia de trabajo. No es el momento de hablar de ello, pero no quiero omitirlo, no está en mi perfil”, señaló en Redação SporTV.

Estas declaraciones tomaron a todos por sorpresa ya que se conoció que ni sus dirigidos estaban enterados de la situación.

Brasil fue el primer equipo de la Conmebol en lograr su tiquete a la cita orbital que se desarrollará sobre final de año.

Tite, de 60 años, llegó al banquillo de la Canarinha a mediados de 2016 cuando reemplazó en el cargo al saliente Dunga.