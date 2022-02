Él es el excampeón de boxeo que está peleando en la guerra

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha traído muchas repercusiones en todo el orbe, principalmente en los países vecinos, que están desconcertados por la situación.

El deporte no está exento de todo esto, puesto que ambas naciones tenían en puerta diferentes eventos, que con el arranque de la guerra han tenido que posponerse.

La Final de la UEFA Champions League, que se celebraría en San Petersburgo, ha sido cambiada a Francia, como una forma de protesta de la organización, al no estar de acuerdo en las acciones ejecutadas por Vladimir Putin, presidente de Rusia.

La Fórmula 1 tomó también cartas en el asunto y canceló la fecha a desarrollarse en Sochi, el próximo 25 de septiembre.

Sin embargo, diversos atletas también han tenido que abandonar el territorio ucraniano, luego de los bombardeos que se presentaron en las últimas horas.

Pero hay otros que prefirieron dar la cara por su nación, como el exboxeador Vitali Volodímirovich Klichkó, quien está al frente de una de las infanterías que defiende a Ucrania.

Se dio a conocer que expugilista es parte del ejército, que está situado en la capital de su país, armado y en posición para afrontar la guerra contra los rusos.

Cabe destacar que Vitali también es el alcalde Kiev, por lo que constantemente está defendiendo los derechos de sus compatriotas.

Además, algunos deportistas de Ucrania han levantado la voz, aprovechando que son figuras públicas, para criticar severamente las acciones de Putin.

El jugador del Real Sporting de Gijón, Vasyl Kravets, repudió lo hecho por el gobierno ruso y aseveró que si es necesario se meterá al ejercito, para defender con uñas y dientes a su país.

“Digo la verdad: Quiero ir a la guerra y ayudar a mi gente. No puedo colaborar porque no sé cómo disparar, moverme o recargar un arma, pero la verdad es que quiero ayudar. Si pudiera ir, iría al frente a defender mi territorio. Es obligatorio para el corazón de los ucranianos”.

“Están matando a gente, a civiles, en hospitales. Todo es culpa de Putin, no quiero decir que es culpa de Rusia, pero sí de él. Somos un país que quiere vivir tranquilo. No queremos atacar a nadie, queremos estar bien y tranquilos.

Otro de los elementos del fútbol que se pronunció al respecto fue Andriy Shevchenko, exgoleador del AC Milán.

Y es que, el ahora estratega, pidió a los gobiernos detener la guerra, pues teme que su familia salga perjudicada.

Shevchenko también se pronuncia: "¡Ucrania es mi patria! ¡Siempre he estado orgulloso de mi gente y mi país! ¡Pasamos por muchos momentos difíciles y en los últimos 30 años nos hemos formado como nación! ¡Una nación de ciudadanos sinceros, trabajadores y amantes de la libertad! pic.twitter.com/5Gs3csnc2Z

Esta no es la primera vez que Shevchenko vive de cerca una guerra, pues cuando era niño sufrió acontecimientos similares, que marcaron parte de su vida.

“En las primeras horas Rusia, inició una guerra a gran escala. Mi gente y mi familia están bajo ataque. Ucrania y su población quieren paz e integridad territorial. Por favor, les pido que apoyen a nuestro país y llamen al gobierno ruso a detener su agresión y violación del derecho internacional. Sólo queremos paz. La guerra no es la respuesta.

“Todo me parecía normal. Yo tenía 10 años. Me divertí como un loco jugando al fútbol en todas partes, haciendo cualquier deporte. Me llevaron a la academia de Dinamo de Kiev, sentí que estaba empezando a vivir un sueño. Luego explotó el reactor cuatro y nos llevaron a todos. Cerraron las escuelas de inmediato. Llegaron autobuses de toda la URSS, cargaron a jóvenes de entre seis y 15 años y se los llevaron”.

— Andriy Shevchenko, entrenador Ucraniano