Tenista alemán pierde la cabeza y golpea en varias ocasiones la silla del árbitro

En un ataque de rabia, Alexander Zverev, golpeó repetidas veces la silla del árbitro luego de perder su partido de dobles en el Abierto Mexicano de Tenis, en Acapulco, lo que acabó por costarle una descalificación de dicho torneo.

El tenista alemán, segundo cabeza de serie, golpeó con su raqueta la silla del juez y además se dispuso a gritarle enojado. “Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco”, informó la organización en un comunicado.

El tenista germano acababa de perder junto al brasileño Marcelo Melo en la primera ronda del torneo de dobles ante el británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara (6-2, 4-6 y 10-6), lo que le provocó que golpeara al menos tres veces la estructura donde se encontraba el juez de silla del encuentro, incluso casi impactando con uno de sus pies en una ocasión.

Ya pidió disculpas

A través de un comunicado por su red social de Instagram, Zverev pidió disculpas por su comportamiento: “Es difícil de expresar en palabras cuánto me arrepiento por la actitud que ofrecí durante y después del partido. Pedí disculpas al árbitro porque mi manera de actuar fue inaceptable. Me siento decepcionado conmigo mismo. Lo que hice es algo que no debería pasar. Pido perdón a los aficionados, al torneo y al deporte al que amo”.

Tras la descalificación, Zverev no podrá jugar en segunda ronda del torneo individual ante su compatriota Peter Gojowczyk, que clasificó directamente para los cuartos de final.