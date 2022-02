“Las posibilidades de clasificar al Mundial son muy pocas”, Radamel Falcao

Radamel Falcao García, principal referente de la Selección Colombia, reconoció que las opciones de clasificar al Mundial de Catar 2022 son muy pocas.

El Tigre dialogó con la cadena internacional ESPN a la que le contó detalles de su presente y el tema de la Tricolor fue el eje principal. Apunta a darlo todo y esperar que los resultados de terceros favorezcan.

Opciones de clasificar

“Es un momento complejo porque las posibilidades de clasificar son muy pocas, tenemos que enfrentarlo con el compromiso que siempre hemos representado a nuestro país y cuando vamos a la selección y nos ponemos la camiseta damos lo mejor. Creo que este es el camino. Tenemos que hacer nuestro trabajo que es intentar de conseguir los seis puntos y luego veremos qué es lo que pasa con los otros resultados. Vamos a afrontar estos dos compromisos con esa ilusión”.

Molestia del público

“Es entendible la desilusión que lleva la gente por no conseguir quizás la victoria. Nosotros los jugadores somos los más afectados porque somos los principales en querer dar alegrías a todo nuestro país y los más desilusionados somos nosotros, por eso entendemos que la gente a veces tiene ese tipo de reacciones. Lo que quizás no compartimos es la violencia y los vándalos que empiezan a tirar botellas. Es algo que tenemos que erradicar de nuestro fútbol. No puedes ir a un estadio a tirar botellas y herir a una persona. Esto es un deporte y nosotros somos los más dolidos por no conseguir los resultados”.

No clasificar

“Soy consciente de que es una de las posibilidades, más en el lugar en el que estamos. Pero bueno, estos dos partidos hay que afrontarlos con la posibilidad que tenemos de que si hacemos lo nuestro y las cosas se llegan a dar. Las probabilidades son pocas, pero vamos a afrontarlo con responsabilidad”.

Influencia de su padre

“Los primeros recuerdos de mi niñez son acompañando a mi padre dentro de un vestuario de futbol, en los entrenamientos llevándome de la mano y la pasión por este deporte nació por él y los valores con los que me manejo”.