Cuadrado se paró en la raya para que Juventus no sufriera de más en Champions

Debido a que la ‘Juve’ no la pasa muy bien en la Serie A, se esperaba que el ‘submarino amarillo’ le diera pelea en los octavos de la competencia europea. Justo eso fue lo que ocurrió y, en consecuencia, el antioqueño no tuvo un encuentro cómodo. Es que la participación de Juan Guillermo Cuadrado en Villarreal vs. Juventus, por Champions League 2021-22, estuvo muy marcada por el trabajo defensivo, que no es lo que mejor se le da.

El partido comenzó con una importante novedad, ya que Juventus utilizó una línea de tres centrales y Cuadrado se ubicó como carrilero por derecha. Aunque él conoce muy bien dicha posición, a lo largo de la temporada no la había ocupado mucho, ya que casi siempre fue lateral en línea de cuatro o volante.

La sorpresa por la alineación no duró mucho, ya que, solo 33 segundos después del pitazo inicial, la ’vecchia signora’ anotó el primer gol del juego. El encargado de hacerlo fue Dusan Vlahovic, quien aprovechó un pase largo de Danilo y ‘la mandó a guardar’ con un derechazo.

Si bien empezó ganando, Juventus no dominó claramente el juego en el primer tiempo. Es que el Villarreal manejo muy bien la pelota por momentos. Esto provocó que Cuadrado bajara en muchas ocasiones para completar la línea de cinco defensas con los tres centrales y el carrilero por izquierda.

Afortunadamente, el desempeño del colombiano al momento de defender fue bueno. Por eso el ‘submarino amarillo’ no pudo llevar mucho peligro al arco rival y el partido se fue al descanso con la ‘Juve’ 0-1 arriba.

En la parte complementaria los dirigidos por Massimiliano Allegri cedieron mucho terreno, lo que permitió que el Villarreal tomara el control de juego. Poco a poco, el equipo italiano bajó sus líneas y decidió usar el contrataque como su única arma. Pero esta estrategia no funcionó muy bien y los de Unai Emery empataron.

Fue en el minuto 66 cuando Dani Parejo entró al área y, tras un grandioso pase de Etienne Capoue, definió sin problemas con la zurda.

Tras el gol, Villarreal controló aún más el balón. En consecuencia, Juan Guillermo Cuadrado se ubicó prácticamente como lateral y casi no atacó.

A pesar del dominio de los locales, al final de los 90 minutos reglamentarios y los cuatro de adición, el marcador no cambió. Ahora todo tendrá que decidirse el próximo 16 de marzo de 2022, cuando Juventus recibirá a Villarreal en el partido de vuelta de estos octavos de final de Champions League 2021-22.

>>Más novedades de colombianos en el exterior en ComuTricolor<<