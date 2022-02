Para defenderse, Viera dejó en evidencia la mediocridad del fútbol colombiano

Junior está jugando mal y sus hinchas piden más del equipo Tiburón. Aunque ganó todos sus partidos en condición de local, el último por la mínima diferencia ante el América de Cali, el juego de Juan Cruz Real, de momento, no convence. Por eso, llueven las críticas, sobre todo en rueda de prensa.

Al DT le consultaron por qué el Junior termina sufriendo todos los partidos. A Cruz Real no le gustó la opinión del periodista y en medio de su desagrado, salió a su defensa Sebastián Viera, el capitán del equipo currambero.

Para justificar la falta de juego, pero ponderando los resultados, Viera aseguró que con el formato de campeonato actual no es importante estar protagonizando la tabla de posiciones. Para el uruguayo, lo importante es entrar entre los ocho, no importa de qué manera. Como argumento usó la última vez que el Junior salió campeón (2019) y también el título del Deportivo Cali, el semestre anterior.

“Yo te pregunto. En 2019 cuando salió campeón, ¿Cómo entramos en los octogonales? ¿En qué posición? No entramos primeros, ni segundos ni terceros ni cuartos. ¿El Cali cómo salió campeón, cómo entró? ¿Entonces de qué me estás hablando? Si sabes que ahora no se decide nada, si sabes que lo importante es entrar en los ocho. Si tu me dices que es otro tipo de campeonato, que tienes que ir primero todo el año y el que llega primero es el campeón, está”, le respondió a Viera al crítico periodista barranquillero.

¡¿“DIJISTE SUFRIENDO🔥”?! En la rueda de prensa tras la victoria ante el América de Cali, a Juan Cruz Real y a Sebastián Viera les preguntaron por el tema del juego del equipo que hace algún tiempo no gana cómodamente.



🔥👀 Atentos a sus declaraciones pic.twitter.com/otenMCLw5O — Toque Sports (@ToqueSports) February 21, 2022

Junior es octavo del campeonato, con 12 unidades, los mismos puntos que tiene el Once Caldas, hoy cuarto. Asimismo, hace varios años la Dimayor abolió el punto invisible, que premiaba con un bonus a los equipos que quedaban mejor en la tabla de posiciones, pero ya da lo mismo quedar octavo que primero. Viera tiene razón, ¿es momento de cambiar el formato actual?