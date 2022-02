Dimayor echó para atrás la sanción al Unión Magdalena por culpa de un correo

Tras las sanciones impuestas al ‘ciclón’ por el ‘agarrón’ entre hinchas y jugadores ocurrido en su estadio, parecía que el tema había quedado en el pasado. Sin embargo, la Dimayor quitó la sanción impuesta al Unión Magdalena por la pelea el partido contra Bucaramanga. Lo interesante es que el retiro de la sanción no es el centro de la noticia, ya que la insólita razón para hacerlo lo fue.

En la tarde del 21 de febrero de 2022, la Dimayor emitió un nuevo comunicado oficial sobre la pelea entre hinchas y jugadores del Unión Magdalena. En este empezó por recordar las sanciones que le había impuesto al club samario por lo ocurrido:

“El pasado 18 de febrero de 2022, este Comité en uso de sus facultades legales y estatutarias emitió la Resolución No. 007 de 2022.

Mediante el artículo 10º de la precitada Resolución, se sancionó al club Unión Magdalena S.A. con derrota por retirada o renuncia y multa de veinte millones de pesos ($20.000.000) por incurrir en la infracción contenida en el literal h) del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (”CDU de la FCF”), en el partido disputado por la 7ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 contra el Club Atlético Bucaramanga S.A.

Así mismo, mediante el artículo 11º de la precitada Resolución se sancionó al Club Unión Magdalena S.A. con cinco millones de pesos ($5.000.000) por incurrir en la infracción contenida en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 7ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 contra el Club Atlético Bucaramanga S.A”

Después explicó por qué dicha sanción no fue impuesta correctamente. Según el texto, la Dimayor nunca conoció los descargos del Unión Magdalena, lo que tuvo mucho que ver con la magnitud de la sanción. Aunque parezca increíble, la razón por la que dicho descargos no se tuvieron en cuenta, fue porque estos fueron enviados por correo y se dirigieron automáticamente a la sección de ‘correos no deseados’. ¡Dimayorada tamaño familiar!

“En las consideraciones de los artículos 10º y 11º de la Resolución No. 007 de 2022 se indicó que el club Unión Magdalena S.A. guardó silencio ante el traslado de elementos de prueba que efectuó este Comité el 16 de febrero de 2022, a fin que aportaran sus propios argumentos y elementos de prueba que pretendieran hacer valer en el trámite.

No obstante, los descargos remitidos por el club Unión Magdalena S.A., junto a sus anexos, fueron filtrados por el correo no deseado, dentro de los dos correos electrónicos de dominio @dimayor.com.co a los que fueron remitidos”

Para concluir, Dimayor dejó claro que la sanción fue retirada y ahora analizará de nuevo el caso, esta vez con los descargos del ‘ciclón’ incluidos, para emitir una nueva resolución:

“Declarar la nulidad de los artículos 10º y 11º de la Resolución No. 007 del 18 de febrero de 2022. Artículo 2º. La anterior nulidad rige para la decisión adoptada en los artículos 10º y 11º de la Resolución No. 007 del 18 de febrero de 2022, a fin de valorar los descargos y pruebas allegadas por el club Unión Magdalena S.A., mediante correo electrónico del 17 de febrero de 2022″

Conoce la Resolución No. 008, mediante la cual el Comité Disciplinario resuelve 👉 link 👇https://t.co/BIvBYeWkqs pic.twitter.com/ZCLQORxgLz — DIMAYOR (@Dimayor) February 21, 2022

>>Más novedades del FPC en ComuTricolor<<