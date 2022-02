Carlos Antonio Vélez le respondió a James por llamar “tóxicos” a periodistas

James se destapó. El zurdo del Al Rayyan decidió contar sus verdades vía Twitch y dijo de todo. Entre las muchas cosas que dijo, el hábil futbolista calificó de “tóxicos” a los periodistas, por las cosas que dicen en torno a la Selección Colombia.

Asimismo afirmó que los mismos no dicen la verdad, algo que desató la furia de Carlos Antonio Vélez quien, en tono de sarcasmo, le respondió al ‘10′ de la Selección Colombia. El analista de RCN habló en su espacio de Palabras Mayores de Antena 2 y con ironía ‘aceptó' que es tóxico, como dice James, y le dijo por qué lo es.

“Hablando de plásticos y demás, habló James. Dijo entre otras cosas que los periodistas somos tóxicos. Sí, sí, sí. No respondo por los demás, respondo por mi y evidentemente yo soy muy tóxico contra quienes no respetan la autoridad. Demasiado tóxico contra quienes no entrenan, contra los disociadores, con los que caminan en la cancha, los que no corren, los que no se entrenan bien, los que los que no respetan, porque el que no trabaja y solamente se dedica a jugar, cuando puede, ese no respeta a sus compañeros. Ah sí, tiene toda la razón, soy muy tóxico. En cuanto a mi respecta, los demás, cada uno asumirá su responsabilidad como quiera”, aseguró Carlos Antonio.

En cuanto al ocultamiento de la verdad por parte de los periodistas, Vélez aseguró que la dirá toda, sobre todo lo que ocurrió en los procesos de Carlos Queiroz y José Pékerman. Ambas verdades del periodista dejarían mal parado a James, sobre todo las del ciclo del portugués al frente de la Selección Colombia.

“Dijo además que los periodistas no decimos la verdad y tiene razón. En mi caso es cierto, pero le prometo que lo haré, en el caso Queiroz. Él me prometió una entrevista y la voy a conseguir. Algún día contaré esa historia y todo lo que pasó en siete años de “felicidad” en el fútbol colombiano y cuánta plata se llevaron”, indicó Vélez.

James decidió prender el ventilador, a un mes de los partidos frente a Bolivia y Venezuela, donde Colombia se juega la vida. Habrá que ver si Reinaldo Rueda lo convoca, pero aunque así sea, le será difícil revertir su imagen ante la opinión pública, luego de todo lo que dijo.