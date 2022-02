¿James y Cuadrado, peleados en la Tricolor? Filtran que así serían las cosas

La situación en la Selección Colombia es dramática. A dos fechas del final de las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo está a cuatro puntos de la zona de repechaje y solo un milagro ayudaría a la Tricolor a meterse en el Mundial de Catar 2022.

Por eso se buscan culpables. Cuando muchos apuntan a Reinaldo Rueda, otros prefieren señalar a los jugadores, en especial a los históricos. Entre todos los que saltan a la palestra, reluce uno: James Rodríguez. Para algunos, el zurdo sería la manzana podrida en el plantel, pero pruebas ninguna.

Eso sí, algunos que se mueven en el seno de la Selección Colombia, por tener pasado tricolor, afirman que James es el problema y también lo suman a Juan Guillermo Cuadrado. Es el caso de Hamilton Ricard, quien fue lapidario con ambos futbolistas.

“Todo se viene haciendo mal porque a veces, eso no es un secreto, ahí hay división. No le estoy dando palo a Rueda ni atacando a nadie, estuve en equipo y por 21 años fui futbolista profesional. Cuando hay división pasa lo que pasa, punto. En ese camerino hay división, que no lo quieren decir, pero ahí hay grupos: gente que no quiere a James; James que no quiere a otros; Reinaldo se dejó meter a James y los otros se enfurecieron. Eso lo sabemos todos, a voces. Nosotros los futbolistas nos damos cuenta de todo, los que nos mantenemos tenemos amigos en la Selección, tenemos gente, conocemos el entorno”, aseveró Ricard.

Ricard continuó insistiendo en que el problema pasa por Cuadrado y James, sobre todo por lo que se ve en la cancha.

“Cuadrado no le quiere dar la pelota que, no lo respeta, en la cancha se ve, en el camerino se nota. Ahí ya hubo alegato con Falcao, imagínate con ‘el Tigre. La Selección sin funcionamiento, una selección que no hace una pared”, concluyó.