¡Una máquina de hacer golazos! Rodallega salvó al Bahía con tremendo balazo

Aunque a principios de 2022 se dijo que estaba cerca de regresar al FPC, ‘Hugol’ se quedó en Brasil y empezó una gran racha goleadora. La cual no parece tener fin, pues hubo un gol de Hugo Rodallega en Bahía vs. CS Alagoano, por Fecha 5 de Copa Do Noreste 2022, y este fue de gran calidad, como la mayoría de sus tatos.

En el minuto 75, cuando el marcador estaba 0-1 a favor de Alagoano, Hugo recibió el balón en la media luna del área. Tras liberarse de su marca, sacó un potente derechazo, clavó el balón el ángulo y anotó el 1-1 definitivo.

