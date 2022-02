Ospina suena para histórico de Italia y vuelve a sonar para Real Madrid

Casting portiere in casa #Lazio per l’estate: il sogno di Sarri è #Kepa del #Chelsea (ingaggio proibitivo). Piace #Vicario (Empoli pronto a riscattarlo dal Cagliari) e si valuta #Rico. Proposti #Gollini (ai margini al Tottenham) e #Ospina (in scadenza col Napoli). #calciomercato