Mientras Messí fallaba un penal en Champions, Cristiano hacía un golazo

Gol de Cristiano Ronaldo en Manchester United vs. Brighton por Fecha 18 de Premier League 2021-22. (Archivo Getty Images)

Aunque su equipo no atraviesa un buen momento, era muy llamativo que CR7 no había anotado en 2022. De ahí que hubiera incertidumbre por ver cuándo iba a acabar su mala racha. Y esta ya acabó, pues hubo un gol de Cristiano Ronaldo en Manchester United vs. Brighton, por Fecha 18 de Premier League 2021-22.

En el minuto 51, cuando el marcador estaba 0-0, Cristiano aprovechó un error en salida del Brighton y tomó el balón cerca del área. El portugués empezó a acercarse al arco y, tras evadir a tres rivales con un simple amague, remató con violencia. Su disparo entró al arco ante la mirada del arquero rival, quien no tuvo tiempo para reaccionar.

Además de la gran calidad del remate de Cristiano Ronaldo, el gol llamó la atención porque ocurrió casi al mismo tiempo del penal que Lionel Messi falló contra el Real Madrid en la Champions League 2021-22.

