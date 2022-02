“Es un patriota, muere por Colombia”, Marocco pide a Osorio por ser buen tipo

Andrés Marocco protagonizó una apasionada defensa del entrenador Juan Carlos Osorio y defendió con gran ahínco el que quiera llegar a la selección Colombia.

Más allá de hablar de los méritos deportivos, el periodista se enfocó en decir que el timonel no es una mala persona, que no es oportunista y pidió respeto para él, que el tenía todo el derecho a querer trabajar gratis. Que él mismo lo haría en varias cuestiones.

"Ya no más, respeten a Osorio. Él no está tratando de tumbar a Reinaldo"



Ya ha regalado su trabajo

“Osorio es un tipazo, le ha ayudado a mucha gente en este país a ser mejor persona. A futbolistas que ni siquiera tenían esperanzas les ha ayudado mucho. Ha regalado su trabajo en muchas partes. Regala cursos a ‘federaciones’ regionales”.

Osorio el patriota

“Osorio tiene un plan de país para la selección. Osorio es un patriota, muere por Colombia y por la Selección. Él no tiene ningún interés de quitarle el puesto a Reinaldo (Rueda) ni es una mala persona. Dejen de insinuar que Juan Carlos es mala persona porque no lo es y me consta, es un buen tipo”.

Reinaldo se tumbó solo

“Él no es un oportunista que está tratando de tumbar a Reinaldo. Reinaldo se tumbó solo con su manera pusilánime de dirigir y nos decepcionó”.

Respeten a Osorio

“No más contra Osorio, respeten a Osorio. Están hablando muy mal de él y no se lo merece”.

Luego, cuando Carlos Valdés le dijo que hace mucho no gana nada, replicó diciendo que: “Reinaldo también ha perdido algunas veces y todos los técnicos pierden”.

Trabajar gratis

“Tiene todo el derecho” a querer dirigir gratis y regalar su trabajo.