Bajaron de la nube a quienes creyeron que Hernán Crespo está cerca de Nacional

Nacional no ha contactado a Hernán Crespo para reemplazar a Alejandro Retrepo. (Archivo Getty Images)

Aunque tiene buenos números desde su llegada al ‘verdolaga’, el DT paisa no cuenta con la confianza de un amplio sector de la hinchada. Precisamente por eso, el exjugador argentino surgió como uno de los entrenadores que muchos quieren en el club. Pero esto no sería más que un deseo, pues, según información de la prensa, Atlético Nacional no ha contactado a Hernán Crespo para reemplazar a Alejandro Retrepo.

En la tarde del 15 de febrero de 2022, el periodista ‘Pipe’ Sierra, quien es muy confiable cuando de fichajes y contrataciones se trata, aseguro que Nacional no ha contactado a Crespo. Sin embargo, el club sí habría contemplado al DT argentino en un pasado:

“Desde Atlético Nacional no se ha contactado nadie con Hernán Crespo (46) ni con su representante Santiago Hirsig. Sin embargo, es un nombre que se ha analizado desde algunas temporadas atrás. Por ahora la dirigencia ‘verdolaga’ confía en Alejandro Restrepo”

