¡Tremendo ‘pique’! Kevin Agudelo hizo un golazo con Spezia en una contra letal

Gol de Kevin Agudelo en Spezia vs. Fiorentina por Fecha 25 de Serie A 2021-22 (Archivo Getty Images)

Aunque no es uno de los colombianos que más destaca en Italia, pues su equipo suele pelar por evitar el descenso y no es un titular fijo, el joven volante da de qué hablar por sus buenas actuaciones cada tanto. Tal y como ocurrió en esta ocasión, pues hubo un gol de Kevin Agudelo en Spezia vs. Fiorentina, por Fecha 25 de Serie A 2021-22.

En el minuto 73 del partido, cuando el partido estaba 0-1 a favor de Fiorentina, Agudelo presionó a Sofyan Amrabat y recuperó el balón en la mitad de la cancha. El colombiano emprendió la carrera mirando hacia su costado para buscar un compañero con quien jugar. Como no encontró a nadie, entró al área, definió con un zurdazo y empató el partido.

