América, en caída libre: perdió feo en Rionegro y culpan al Profe Osorio

Golpazo para América en Rionegro. No tanto por el resultado, sino por todos los fantasmas que regresaron y ahuyentan al conjunto de Juan Carlos Osorio. El Profe decidió rotar, algo que hace rato no hacía, y lo pagó caro. Los jugadores sin tanto ritmo no rindieron y Águilas Doradas lo pasó por arriba, al menos en la primera mitad.

Con errores defensivos escarlatas, Águilas aprovechó y se puso adelante al minuto 10. Alejandro Artunduaga adelantó a los antioqueños con un golazo desde el vértice del área, que se metió en el segundo palo. La noche se le hacía larga a La Mecha.

Pero los errores no dejaron de presentarse. El segundo fue de John García, quien perdió la marca y tuvo que tirar de la camiseta al delantero que se iba solo de cara al gol. Por eso, el árbitro lo expulsó. Con diez hombres, América debió remar el doble.

Pero no lo suficiente, ya que minutos después una mano en el área propició un penalti a favor de Águilas Doradas. Marco Pérez se hizo cargo y fulminó a Joel Graterol, marcando el 2-0. Parecía que la noche no iba a cesar en Rionegro.

Sin embargo, a Águilas Doradas le faltó ambición para hacerle sangre al América. El marcador no se movió y dentro de todo, el resultado fue decoroso para Osorio y sus pupilos. Aún así, América volvió a su realidad, esa en la que no se destaca ni rotando ni sin rotar.