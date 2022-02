Jürgen Klopp no se ahorró elogios sobre el nivel de Luis Díaz contra Leicester

Palabras de Jürgen Klopp sobre Luis Díaz después de Liverpool vs. Leicester, por Fecha 24 de Premier League 2021-22 (Archivo EFE)

Aunque no pudo anotar ni asistir, el guajiro destacó en su segundo partido con los ‘reds’. Precisamente por eso, las palabras de Jürgen Klopp sobre Luis Díaz después de Liverpool vs. Leicester, por Fecha 24 de Premier League 2021-22, fueron un reconocimiento a su facilidad para entrar en el once.

Luego del partido, Klopp atendió a los medios en una rueda de prensa y la página oficial del Liverpool compartió sus declaraciones. Como se esperaba, el DT alemán habló de Díaz. Y lo que dijo fue positivo, pues señaló que, a pesar de que hasta ahora va dos partidos, aseguró que el guajiro ofrece exactamente lo que el equipo necesita:

“Esa es exactamente la impresión que causó en el entrenamiento y por eso pensamos -vamos, intentémoslo -. Hubo muchas cosas cuando lo vimos jugar para el Oporto en las que pensamos - sí, eso es exactamente lo que queremos él también lo haga -.

Además de eso, parece ser un chico de fútbol realmente inteligente, obviamente ha visto bastante al Liverpool. No sobrecargamos a los nuevos jugadores con información en la primera semana y les decimos todo lo que queremos que hagan, solo echamos un vistazo. Y cuando lo miramos, parecía un jugador del Liverpool, eso es cierto.

Los últimos minutos cuando jugó contra Cardiff ya, y ahora la situación estaba hecha porque Sadio llegó a casa anoche y probablemente todavía esté en la cama. Y ‘Mo’, después de cuatro veces 120 minutos, estaba claro que no comenzará tan bien. Entonces, la situación estaba ahí y obviamente disfrutó el juego”

