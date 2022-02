Dicen que lo de James y Falcao fue un choque y no pelea, pero que sí hay división

El mencionado choque entre James Rodríguez y Falcao García en el camerino de la Selección Colombia sigue dando de qué hablar y Juan Felipe Cadavid opinó al respecto.

Aunque el periodista de Caracol Radio no desmintió el hecho, dijo que se está confundiendo un choque con una pelea y dijo que eso es normal.

Choque y no pelea

“Respetando fuentes, sobre el tema James-Falcao: Esteban (Jaramillo) dice un choque y lo confunden con una pelea. Cuando se pierde un partido en algún momento se choca, se dicen cosas de frente, pero eso no es una pelea, una pelea es golpes y puños. Hasta donde sé eso no existió entre James y Falcao. Lo del choque puede ser, reclamos normales. Pero no una pelea”.

James aislado

“James no estuvo con los demás porque tenía unos síntomas que parecían de Covid y ¿qué se hace? lo apartan. Lo tenían que transportar en otro lado. Entiendo que no entrenó después del partido contra Perú porque lo aislaron. Así que no es cierto que James no quiso estar con los demás, o desplazarse con el grupo, fue por precaución. A mí me preocupa es que no haya entrenado para un partido contra Argentina, campeón de América, pero apenas llega, juega. Y se notó que no estaba a tono”

División

“Que hay división, hay división. Hay un futbolista o un par que están tratando de imponerse, o ya se impusieron sobre los demás. Eso existe”.

Cosas inexplicables

“Hay cosas que uno no entiende, como que Juan Guillermo Cuadrado, pelota quieta que haya la agarre para él, entendiendo que JuanFer o James le pegan mejor y que muchas veces son para perfil zurdo y las coje para él, cuando nunca le pasa la pelota del primer palo y cuando le pasa se va más allá del segundo, esas cosas uno no las entiende”.