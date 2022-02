Con su marcha a Liverpool, Díaz incrementó su precio y ahora vale 70 millones

La Díazmanía se apoderó de Colombia. Por desgracia, no por lo que hace en la Selección Colombia, sino por su llegada al Liverpool, uno de los equipos más poderosos del planeta. El guajiro no demoró en destacarse, pero sus parabienes no se detienen.

Luego de su debut ante el Cardiff City, su valor de mercado se incrementó de manera sideral. Más allá de lo que haya pagado el Liverpool, lo importante es que jugar en la Premier League le da otro caché y ahora es uno de los jugadores más valiosos del mundo.

Según el portal especializado CIES Observatory, Díaz pasó de costar 40 millones de euros a tener un precio de 70 millones, siendo uno de los más costosos de toda la Premier League.

El dato más abrumador es que el extremo por izquierda se convirtió en el segundo jugador más caro de toda la historia en Colombia, solo superado por lo que en su momento costó James Rodríguez, en dos etapas de su carrera.

El zurdo llegó a valer 80 millones de euros según Transfermarkt, ni bien llegó al Real Madrid. Sin embargo, su valor comenzó a disminuir conforme no jugaba con frecuencia. Su buen comienzo en el Bayern Múnich lo llevó a ese techo una vez más, pero desde allí fue decreciendo.

Ahora Díaz es quien se ubica a solo 10 millones de James. Con su arribo a Anfield Road superó el pico que tuvo Falcao de 60 millones de euros, en su última etapa en Atlético Madrid y sus primeros meses en el Mónaco.

Empatado con el Tigre está Dávinson Sánchez. Aunque el Tottenham pagó 40 millones por él, su irrupción en la Premier League lo llevó hasta los 60 millones, en su mejor momento en los Spurs, allá por 2019. El top 5 lo completa Duván Zapata, quien llegó a costar 45 millones de euros hace dos temporadas, vistiendo la casaca de Atalanta.

Díaz podría ser el jugador más avaluado, si le va bien en el Liverpool, donde enfrentará al Leicester City, este jueves en su segundo partido con la nueva camiseta.