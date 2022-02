¡Aplauso estremecedor de Anfield Road para recibir a Luis Díaz, en su debut!

El que no se emocione con esto, no tiene corazón. El sueño del muchacho de Barrancas, La Guajira, por fin se cumplió y debutó con la camiseta del Liverpool. Mejor no podría ser el estreno de Luis Díaz y fue con asistencia, pero eso no fue lo más lindo del domingo para él.

Lo que más lo estremeció fue el recibimiento ensordecedor que le entregó el estadio de Anfield Road, al minuto 58 cuando ingresó en reemplazo de Curtis Jones. El colombiano fue recibido de pie y con aplausos, en una escena que pone la piel de gallina.

Luego, ya en cancha, Díaz peleó cada pelota y así robó una para asistir a Takumi Minamino, quien marcó el 2-0 parcial. Al final, Liverpool ganó 3-1 y se medirá con el Norwich City en la siguiente ronda, pero lo más importante fue el debut de un colombiano que llegó para quedarse y hacer historia.