Gracias a un increíble ‘blooper’ de Mier, Tolima le ganó a Nacional en Medellín

Nacional vs. Tolima por Fecha 4 de Liga BetPlay 1-2022 (Cortesía, Nacional)

Tras la victoria de Jaguares contra Patriotas, el ‘verdolaga’ tenía que sumar tres puntos si quería alcanzar el primer lugar de la tabla. El problema era que enfrentaba al ‘pijao’, que, como es bien sabido, lo tiene de hijo en los últimos años. Para el lamento de la hinchada verde, el partido Nacional vs. Tolima, por Fecha 4 de Liga BetPlay 1-2022, terminó en derrota y todo por un insólito error de Kevin Mier

- 1er tiempo

Desde el inicio del partido el planteamiento de ambos equipos estuvo muy claro, Nacional iba a tener el balón y Tolima lo iba a esperar. Esto provocó que el ‘verdolaga’ ‘chocara con un muro’ al momento de atacar, además de que dejó espacios que el ‘pijao’ aprovechó. Es que, en el minuto 17, Luis Miranda estuvo muy cerca de tener un mano a mano, pero Kevin Mier cortó la jugada a tiempo.

➕¡Falta de comunicación entre Banguero y Mier y por poco cobra el Tolima!🥴#LALIGAxWIN pic.twitter.com/qaLNtrOcBF — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 4, 2022

El partido continuó sin acciones claras en las áreas, ya que Tolima no pudo contragolpear con contundencia. De hecho, el juego empezó a tornarse de ida y vuelta, porque el equipo paisa optó por los centros y los pases largos para acercarse al arco de William Cuesta.

Antes del final del primer tiempo, Nacional tuvo una de sus opciones de gol más claras del juego. Se trató de una serie de rebotes dentro del área que provocaron un par de remates, pero la defensa del interceptó el balón.

➕¡Tormenta en el área del 'Pijao' pero la pelota sigue sin entrar! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/EpBEi0h40Z — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 4, 2022

- 2do tiempo

La parte complementaria empezó con más de lo mismo, ya que Nacional volvió a controlar el balón y Tolima aguantó en su campo. Como era de esperarse, los equipos se anularon y las opciones de gol claras fueron prácticamente nulas.

Cuando el encuentro estaba muy enredado y no se veía por dónde iba a llegar el gol, el ‘pijao’ sacó ventaja. En el minuto 60, Andrés Andrade perdió el balón en la mitad de la cancha, lo que permitió que Gustavo Adrián Ramírez lo tomara. El paraguayo levantó la cara y vio Kevin Mier adelantado, por lo que pateó. El disparo, que iba a media/baja altura y no parecía tener mayor peligro, terminó dentro del arco. Es que Mier no logró acomodarse bien, retrocedió con torpeza y la pelota le pasó entre las piernas. Insólito.

JAJAJAJAJAJAJA MIRA ESE GOL DEL TOLIMA pic.twitter.com/vVG58RfJJV — The League + (@LeagueOfi) February 4, 2022

Tras el gol, Alejandro Restrepo hizo varios cambios ofensivos para poder empatar. Pero, salvo por un centro de Yerson Candelo que casi se mete al arco, el equipo de Hernán Torres no sufrió.

En una de las últimas jugadas del partido, exactamente en el minuto 90+3, Nacional metió el balón dentro del arco del Tolima. Álvaro Angulo remató dentro del área y, luego de una serie de rebotes, Yeison Guzmán celebró el gol. Sin embargo, el VAR apareció y señaló que Angulo estaba en fuera de lugar, por lo que el marcador no cambió.

➕¡Termina la revisión y NO HAY GOL! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/nqOMROoHvq — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 4, 2022

Al final de los casi siete minutos de adición, el ‘vinotinto y oro’ mantuvo la ventaja y sumó tres puntos. Por su parte, el equipo paisa cayó por primera vez en la Liga BetPlay 1-2022 y perdió la oportunidad de alcanzar a Jaguares en el primer lugar de la tabla.

>>Más novedades del FPC en ComuTricolor<<