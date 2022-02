La esposa de Matheus Uribe se despachó contra los críticos de la Selección

Cindy Álvarez, esposa de Matheus Uribe, jugador de la Selección Colombia, estalló en contra de los críticos de la Tricolor y los trató despectivamente diciendo que no son nadie.

La mujer del centrocampista se atrevió a decir que no se va a ir al mundial por culpa de la mala energía de la gente, que está mamada de las críticas y que solo se escriben bobadas de parte de los seguidores que no son nadie.

Cansada de los insultos

“Cada vez que juega la selección, mi Instagram se llena de mensajes súper pesados, me insultan, me tratan mal a mí, a mi esposo y a todos los otros jugadores”.

Hasta los amigos

“Hoy me tienen el Instagram estallado, incluso amigos ‘marica, estamos sin mundial’. Nadie juega para perder, ni mi marido ni los otros. Todos quieren ir al Mundial. Maduren dejen de estar viendo el show”.

No saben de fútbol

“Las personas que escriben de eso es porque ni saben de fútbol y les encanta el show”.

Sin Mundial por la mala energía

“Me tienen mamada, en serio, por eso es que no vamos a ir porque la gente como ustedes cree que tienen la potestad de tratarnos mal y de tirar esa energía tan negativa todos los días, hacen que no pasen las cosas”.

No opine si no sabe

“Si usted no sabe de fútbol, no tiene idea de lo que se esfuerza cada jugador por su camisa, por encontrar sus sueños, no hablen, dejen de decir ridiculeces”.

Seres de luz que insultan

“Dejen de creer que tienen las capacidades y que ustedes como seguidores pueden destruir a los seres humanos y nosotros no podemos hacer nada porque somos seres de luz. Los seres de luz también mandan a comer mierda y mucha. Así que si no quieren que los bloqueen o les respondan, no escriban maricadas”.

No son nadie

“Son todos sufridos y escriben unas bobadas. Por eso es que no salen adelante, por eso es que no son nadie ni hacen nada interesante con sus vidas”.

Sean serios

“Tengan cabeza, ubíquense, sean seres que valgan la pena y dejen de estar hablando tanta joda.

(Acá el video)