“Excusas y más excusas. No le hacemos gol ni al arcoíris”, Pibe Valderrama

Carlos El Pibe Valderrama salió de frente a hablar del mal juego de la Selección Colombia y pidió que reconozcan su mal juego y no se escuden buscando excusas donde no las hay.

El Mono salió a hacer su resumen de la jornada de eliminatorias y habló de la derrota de la Tricolor, pero volvió a recalcar lo que pasó en Barranquilla y dejó claro que no le gustó la pataleta de James.

No anotamos

“No somos capaces de meter un gol. No hemos jugado bien, pero hemos tenido ocasiones. Han venido todos los goleadores, no faltó ninguno y no somos capaces de meter un gol”.

Excusas

“El problema no es la casa de la Selección, la cancha, el clima, si hace calor o frío, tampoco el horario, si es a las 6 o a las 8, ni que la gente llene el estadio. Aquí, en la casa de la Selección se ve lleno, bonito, amarillo como la bandera. No es culpa de la sede”.

Falta de coherencia

“Le echamos la culpa a la gente que va al estadio a apoyar. No entiendo esa vaina. ¿Culpa de quién? Hay que reconocer cuando se juega mal y no echarle la culpa a la gente que va al estadio”.

Más excusas

“Excusas y más excusas. En el fútbol y en la vida no hay que quejarse. En el fútbol hay que jugar: ganas, pierdes y empatas. Debes reconocer cuando no juegas bien”.

Digo lo que veo

“No le metemos un gol ni al arcoíris. No sé qué sea. Yo digo lo que veo, no invento nada de esta vaina. No le echemos la culpa a Barranquilla y pedir que la cambien”.

Estadio vacío para que no se enojen

“Que la gente no vaya al estadio porque no pueden silbar, no pueden aplaudir. ¿Esa vaina de cuándo la cambiaron? La gente va a aplaudir y silbar. Así ha sido toda la vida. Si juegas bien te aplauden y si juegas mal te silban. Eso lo sabes desde peladito.