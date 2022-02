Rivaldo también se monta: “Apuesto que Colombia va a clasificar al Mundial”

Rivaldo, campeón del mundo en aquel año con Brasil, hoy embajador de la casa de apuestas Betfair, atendió a Publimetro Colombia y Comutricolor. Entre otros temas, habló de la Selección Colombia. También habló de la Verdeamarelha, Barcelona, Messi y muchos otros temas. Hoy, todos montados por un triunfo ante Argentina.

En Colombia no tenemos gol, pero sí buenos jugadores ¿Qué le parece la Selección Colombia?

“Los he visto. Tienen grandes jugadores. Yo estoy seguro que Colombia va a estar ahí. Ahora se viene un juego importante que es Argentina, pero garantizo que Colombia va a clasificar. Es una selección de mucho nivel cuando va al Mundial.

¿Entonces qué es lo que debemos hacer?

Tienen que concentrarse ahora en los juegos que faltan, levantar la frente, conseguir puntos y buscar la clasificación. Lo vi contra Brasil, empató el juego y lo pudo ganar. Colombia tiene tradición y en el Mundial se portará diferente que en las Eliminatorias. Las Eliminatorias son muy difíciles, a Brasil también le cuesta. Para 2002 clasificamos ganando en el último juego contra Venezuela, eso le está pasando a Colombia, pero con esos jugadores tengo confianza que estará en el Mundial.

Como embajador de Betfair, ¿Apostaría que Colombia estará en el Mundial?

Sí. Apuesto que va a clasificar. Con la calidad de jugadores que tiene, lo hará. Tienen que mantener la concentración y poner corazón para lograr sus resultados. Sus jugadores juegan fuera del país. Lo pueden hacer.

¿Cuál es el jugador colombiano que más le gusta?

James Rodríguez, me gusta mucho como juega. También Juan Fernando Quintero, el que estaba en China. Y otros jugadores, tienen muy buenos, me gusta verlos jugar. No me gustaba cuando los enfrentaba, era muy difícil ganar. Recuerdo cuando le ganamos en Morumbí, 1-0, con gol de Roque Junior, fue muy difícil.

Hablando de James, ¿cómo afronta un jugador que llegó a estar tan arriba esa cuesta hacia abajo en su carrera?

Debe ser muy difícil para un jugador, lo confirmo. Después de haber estado en el Real Madrid, es difícil. En el fútbol se tienen que aprovechar las oportunidades y dar lo máximo posible, porque cada día llegan nuevos jugadores, aparecen entrenadores que no gustan de ti, te coloca en un banco, eso pasa mucho. Es un jugador del que mucho se esperaba, podía haber sido el mejor del mundo, me gustaba mucho. Pero no puedes relajarte nunca, tienes que estar siempre concentrado. Hizo un gran Mundial del 2014, pero después no sé si fue por culpa de él, o por un entrenador que no gustaba de él, pero bajó.

¿Entonces qué tiene que hacer para recuperar ese nivel?

En la carrera eso puede pasar y te toca irte a un club más inferior. Pero lo que hizo acredita que él puede, es un gran jugador. Tiene que concentrarse en hacer goles. Fui un jugador que me acostumbré en hacer goles. Dar asistencias está bien, pero hay que hacer goles, porque hacer goles es lo que te garantiza ser titular el próximo partido.

¿Qué le parece la Brasil de Tité?

Brasil está en un momento muy bueno. Me gusta la selección brasileña, clasificados a la Copa del Mundo. Es importante para los hinchas estar clasificados con antelación, da tranquilidad. Tiene buenos jugadores y siempre es una selección favorita cuando va a disputar un Mundial. Casi todos los jugadores juegan afuera de Brasil. Pero la Copa del Mundo es diferente a las Eliminatorias, Copa América u Olimpiadas, el Mundial tiene más responsabilidad.

¿Qué diferencia encuentra entre esta selección y la que integró en 2002?

Brasil tiene grandes jugadores, nada que envidiarle a aquel equipo del 2002. Entonces fue muy importante que la responsabilidad no cayera en solo dos jugadores, en cambio hoy la responsabilidad cae mucho en Neymar. Si él no juega hay mucha preocupación sobre lo que va a hacer la selección brasileña contra una selección fuerte. Tienen que aparecer otros jugadores, asumir la responsabilidad, no solo Neymar. Eso fue lo que pasó en 2002. Sabíamos que había un Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, y cuando no aparecía uno aparecía otro. Entonces creo que eso debe pasar en Brasil para que podamos ser campeones del mundo.

¿Le duele el presente del Barcelona?

Estoy un poco triste con la situación que atraviesa el club en este momento. Tiene que intentar contratar jugadores de peso. Es difícil porque tiene mucha deuda, pero tiene una historia, una trayectoria, que tiene que usar para poder contratar jugadores de talla mundial. Está pasando un momento difícil, pero son cosas que pasan. La estructura que tiene el Barcelona es de las mejores del mundo y eso va a ayudar. Pasarán dos o tres años para que vuelva a poder pelear la Champions. Hoy tiene un equipo para luchar por LaLiga, por la Copa del Rey, pero tiene que reforzarse para volver a pelear por la Champions.

¿Hizo bien Messi yendo al PSG?

Leo quería quedarse en Barcelona, todo el mundo sabe que le gustaría estar en el Barça hasta el último momento, pero fue una situación de dinero. La solución fue ir a un club más rico como el PSG, con amigos como Neymar. Está encontrando dificultades porque no es fácil jugar en otro campeonato, pero poco a poco conseguirá esos goles y va a volver al nivel que tuvo en el Barcelona. Es un jugador que todavía marca diferencia.

¿Cómo es la vida de Rivaldo hoy?

Soy muy feliz. Vivo en Estados Unidos con mi familia, soy embajador de Betfair, siempre haciendo eventos para la empresa. Dedicado a la familia, soy muy feliz con ellos. Tengo a mi hijo Rivaldinho, que juega en Polonia y mi hija está casada con un jugador que juega en Chipre. Estoy muy feliz.

Se le nota en forma, está para volver a las canchas

Me cuido, soy de cuidarme. Aunque todavía me duelen las rodillas. Pero trato de cuidarme para tener una vida longeva.