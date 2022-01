Reinaldo Rueda invitó a James a dar la cara por sus gestos en Barranquilla

Todos estamos montados. La Selección Colombia se juega la vida en Córdoba y, más allá de la herida que significó la derrota ante Perú, hay que dejar los rencores atrás y todos tirar para adelante. No obstante, en el ambiente siguen retumbando las palabras de James Rodríguez en el túnel, al final del partido contra Perú.

Allí, tal vez por la impotencia, el zurdo insultó a la afición por los reproches tras la caída. Luego que el video se hizo viral, sus palabras no gustaron nada en el ambiente futbolístico, pero James no se ha pronunciado al respecto. Sí lo hicieron sus compañeros, David Ospina y Radamel Falcao, a quienes les parecieron fuera de lugar los gestos de James.

Ahora es Reinaldo Rueda quien, al ser consultado, invitó a James a dar la cara y hacerse cargo de su error. Eso sí, aclaró que es una decisión personal y nunca una imposición ni nada por el estilo.

“No he visto el video. He escuchado el comentario. A cada cual le corresponde asumir su responsabilidad y responder. No es una obligación, es un compromiso social”, manifestó el timonel.

De momento, no se sabe si James hablará antes o después del partido ante Argentina, pero luego de esta ‘sugerencia’, debería hacerlo.

LA PREVIA DEL ARGENTINA vs COLOMBIA