Gio Moreno reconoció que Millonarios juega muy bien y que va a pelear la Liga

Giovanni Moreno debutó con Atlético Nacional. El volante zurdo volvió desde China para desplegar todo su talento y entregó algunas pinceladas ante Millonarios, en la victoria verdolaga en el Superclásico del fútbol colombiano.

Ahí también entendió lo difícil que será para él y para el Verde triunfar en esta liga. En lo personal, jugó muy retrasado, pero sabía que era lo que tocaba. En lo colectivo, encontró a un Millonarios que jugó muy bien, pero al que nada más le faltó el gol. Por eso, cree que pelearán la liga contra los albiazules.

En diálogo con el programa Primer Toque de WIN Sports, Moreno aseguró que el campeonato estará parejo entre ellos, Millonarios y Junior de Barranquilla, precisamente los dos rivales que ya enfrentó el Verde Paisa.

“Hay demasiados equipos que están fuertes, está Millonarios que juega demasiado bien, Junior tiene un plantilla interesante, va a ser una liga muy competitiva y muy linda”, manifestó Gio.

Asimismo, el zurdo recordó su etapa con Nacional y se siente en deuda, porque entonces él se destacaba, pero no conseguían títulos.

“Lo que viví en Nacional fue muy lindo, me ayudó a crecer demasiado, sabía que andaba bien en ese momento, iba a selección, pero el club no estaba tan bien en ese momento, no ganaba títulos y me sentía mal”, aseveró.

Atlético Nacional enfrentará a Deportes Tolima este jueves, en el partido más importante de la cuarta jornada del fútbol colombiano. Allí, Gio Moreno podría tener más minutos y no se descarta que incluso sea titular.