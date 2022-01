Con la pólvora mojada: Lionel Messi y la peor temporada de su carrera

La actual temporada ha sido una verdadera pesadilla para Lionel Messi, pese a que al arranque se convirtió en nuevo futbolista del Paris Saint-Germain.

El astro argentino llegó motivado a la Ligue 1 de Francia, con la intención de convertirse en uno de los hombres clave de la institución.

Sin embargo, las lesiones, el COVID y la adaptación le han jugado en contra a “La Pulga”, por lo que está firmando una de las peores rachas como futbolista profesional.

Con 12 partidos disputados con la casaca del PSG, el sudamericano sólo suma una anotación, una marca que rompe con todo lo presupuestado.

Desde 2008, Leo ha conseguido más de 30 tantos en la campaña, todo con el Barcelona, pero a estas alturas del año su marca no pinta nada bien.

Y es que, la adaptación a un nuevo equipo no ha sido tan sencillo para Messi, pues en el conjunto catalán los futbolistas jugaban en torno al astro argentino.

En el Paris Saint-Germain esto no ha sido así. La Champions League ha rescatado un poco al rosarino, pues ahí tiene cinco golea anotados.

La parte más importante de la temporada está por llegar, pues el cuadro parisino afrontará los Octavos de Final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

Este encuentro podría ser la válvula de escape para Lionel, que de momento está pasando uno de sus peores momentos como futbolista.

Pese al bajo rendimiento, Leo fue nombrado el mejor jugador del orbe, al ser galardonado con el Balón de Oro, en gran medida por ganar la Copa América 2021.

La campaña más pobre en anotaciones para “El Messías”, se presentó en la Temporada 2007-2008, cuando logró 10 tantos en La Liga, así como seis más en la Champions League.

Aunque los críticos están atacando con todo a Leo, su equipo está tranquilo, confiados en que el mejor momento del argentino está por llegar.

“No podemos criticar a Messi. Necesita un tiempo de adaptación y que quienes lo critican no han entendido nada. Pero mira lo que hace en el campo. De todas formas, no se puede criticar a un jugador así, quien critica a Messi es porque no saben nada de fútbol en realidad”.

— Karim Benzema, delantero del Real Madrid