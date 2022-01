Neymar y los futbolistas que lanzaron un documental sobre sus vidas

Neymar Jr., jugador del Paris Saint-Germain, estrenó el documental titulado “El Caos Perfecto”, en el que el brasileño expone parte de su día a día.

Los aficionados podrán conocer de cerca la vida personal del carioca, quien ha revelado varios pasajes importantes de su carrera como jugador.

La serie-documental arranca en el momento en que Ney fue invitado a ser parte del Real Madrid, luego de que a temprana edad mostró grandes dotes con la esférica.

Sin embargo, el delantero de la Selección de Brasil rechazó la oportunidad de integrar al cuadro merengue, cuando tenía 13 años.

Y es que, el atacante no se sentía listo para dejar su país natal, por lo que optó por seguir su desarrollo en el Santos.

“Tenía sólo 13 años. Era la primera vez que venía a Europa y en ese momento no me veía capaz de vivir lejos de Brasil. No sentía que era aún el momento de cambiar y no tenía ninguna prisa. Mi prioridad era ser feliz y convertirme en jugador profesional, luego ya llegaría el momento de ir al Viejo Continente.

Cuando se fue al Paris Saint-Germain, Neymar Jr. fue muy criticado. De hecho, los aficionados culés se quedaron molestos.

Pero la intención del carioca era encontrar un nuevo desafío en su carrera, situación que sólo comprendió su familia, para quienes el delantero es un héroe, que los ha sacado adelante de sus problemas económicos.

“No me importa lo que los demás piensen de mí, sé lo que hago, sé cómo juego. Soy transparente. No me importa que digan: ‘Neymar está de fiesta’ o no sé qué.

“Si estás enfadado es tu problema. Es mi vida y hago lo que quiero. No puedes escuchar las críticas. Me dicen más de lo que me merezco y es difícil. Para mi familia, mis amigos íntimos, soy Batman. Pero si no me conoces soy el Joker”.

— Neymar, delantero del PSG